Senigallia, ricoverata maestra per meningite (Di sabato 18 gennaio 2020) L’ennesimo caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi a Senigallia, dove una maestra di cinquanta anni è stata ricoverata d’urgenza. Il ceppo che l’ha colpita è quello meningococcico e quindi batterico, di conseguenza è partita la profilassi per tutte le persone che sono state a contatto con lei ed anche per i bambini. In Italia negli ultimi tempi, ci sono stati molti casi di questa patologia e purtroppo, molti hanno portato al decesso del paziente. Bisogna riuscire a prenderla in tempo. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna è arrivata in ospedale con febbre alta, nausee e malesseri. I dottori l’hanno subito sottoposta a diverse analisi e poco dopo sono venuti a conoscenza della vera diagnosi. Per questo hanno ricoverato subito la donna ed ora è in gravi condizioni. Stanno facendo di tutto per cercare di farla ... Leggi la notizia su bigodino

