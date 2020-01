Sanremo 2020 Nicola Savino risponde ad Elisabetta Gregoraci (Di sabato 18 gennaio 2020) La showgirl Elisabetta Gregoraci ha attaccato Nicola Savino dicendo che a causa sua non farà parte del cast de “L’Altro festival”. La presentatrice spiega che la sua partecipazione era già stata annunciata e c’era un accordo con la Rai, ma il conduttore si sarebbe opposto fermamente a causa delle idee politiche dell’ex marito di Elisabetta, Flavio Briatore. Elisabetta in un lungo post ha spiegato cosa è successo e moltissimi suoi followers e fan hanno commentato con messaggi di incoraggiamento e supporto, alcuni attaccando anche duramente Savino. Tra quelli che non si sono detti d’accordo con la decisione della “iena”, c’è proprio Flavio Briatore. Elisabetta ha raccontato che Nicola le avrebbe detto che data la presenza nello show di diversi comici di sinistra e le idee di destra dell’imprenditore, la sua presenza avrebbe potuto causare ... Leggi la notizia su musicaetesti.myblog

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -