Sale di Epsom | I mille usi per la cura di corpo e mente – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Sale di Epsom | Scopri i mille usi per la cura di corpo e mente: come usarlo per rendere morbida la pelle e come usarlo, invece, per scacciare lo stress – VIDEO Sale di Epsom, o meglio noto come Sale inglese o Sale amaro. Questo tipo di Sale ha svariate proprietà curative per corpo e … L'articolo Sale di Epsom I mille usi per la cura di corpo e mente – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

pacapitale : Il #sale di #Epsom, conosciuto come sale #inglese, fa bene ai capelli e alla pelle, mentre lo zucchero, in quantità… - bross_rosemma70 : @Veralab_cinica Grande Fogazzi, fatto e funziona. Sale di Epsom?? -