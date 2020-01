Rodriguez Fenerbache, il presidente Koç: «Mercato bloccato» (Di domenica 19 gennaio 2020) Il presidente del Fenerbache, Ali Koç, spiega il rallentamento nella trattativa per Rodriguez: il Mercato dei turchi è bloccato Ali Koç, presidente del Fenerbache, ha spiegato il motivo del mancato arrivo (per il momento) del terzino del Milan, Ricardo Rodriguez. Ecco le sue parole sul blocco del Mercato. «A partire da oggi non possiamo acquistare nuovi giocatori, la decisione della TFF ci è stata comunicata ieri sera. Faremo ricorso immediato, credo e spero che l’arbitrato si riunisca rapidamente. Questo problema va affrontato in maniera urgente». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

scar15385 : Mi sa che Rodriguez al Fenerbache non ci va, più probabile Psv - reddevilrm : Sono passati 3 giorni dal E’ FATTA PER RODRIGUEZ AL FENERBACHE DEI CAZZARI DEL CALCIOMERCATO - Rudi57315501 : @AlfredoPedulla Ma perché cosa è successo?nn era chiusa la trattativa?ci sono foto di rodriguez con la maglia del Fenerbache -