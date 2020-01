Rigopiano, Bonafede: “Lo Stato si scusa per non aver difeso le vite” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Oggi rappresento uno Stato che vuole essere qui in silenzio a dire ai familiari delle vittime che è al loro fianco e lo sarà sempre, che chiederà scusa ogni volta che ci sarà da chiedere scusa per non aver avuto la capacità di difendere le vite e proteggere i loro familiari. Lo Stato ha il dovere istituzionale e morale di dare giustizia, sapendo che quella verità non riporterà indietro figli, madri, padri e fratelli morti tre anni fa”. Lo ha detto a Penne il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso della commemorazione delle 29 vittime dell’hotel Rigopiano in occasione del terzo anniversario della tragediaL'articolo Rigopiano, Bonafede: “Lo Stato si scusa per non aver difeso le vite” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

