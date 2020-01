Retroscena Blogo: Sanremo 2020, Me Contro Te ospiti (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo l'esordio col botto al cinema, Me Contro Te dovrebbero approdare al Festival di Sanremo. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, gli youtuber Luì e Sofì (all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, 27 e 22 anni) sarebbero nella nutrita schiera di ospiti della 70esima edizione della kermesse canora più famosa in Italia. Sanremo 2020, gli ospiti sera per sera: tra gli internazionali Dua Lipa, Lewis Capaldi e Mika Lewis Capaldi primo ospite internazionale di Sanremo 2020. Retroscena Blogo: Sanremo 2020, Me Contro Te ospiti pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2020 13:18. Leggi la notizia su blogo

