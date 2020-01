Piacenza, gravissimo giovane accoltellato dopo una lite (Di sabato 18 gennaio 2020) Un giovane di 28 anni è stato accoltellato nella serata di venerdì nel centro di Piacenza al termine di una lite. Il presunto aggressore è stato bloccato nella notte. Fermato un altro italiano Il 28enne è stato colpito dai fendenti sotto i portici dell'ex mercato ortofrutticolo della città emiliana, sembra a seguito di una lite. Per le coltellate ricevute al torace e alla schiena, il ragazzo è in prognosi riservata e le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Nel corso della notte gli agenti della Squadra mobile hanno fermato un uomo, sospettato di essere l'aggressore, fuggito dopo aver lasciato il 28enne a terra in condizioni disperate. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, le indagini sono ancora in corso. Leggi la notizia su tg24.sky

