Ora Sarah incontra Ratzinger: "Non ci sono malintesi" (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesco Boezi Il cardinal Robert Sarah, dopo le polemiche sul libro con Ratzinger, ha incontrato Benedetto XVI. Nessun "malinteso" tra i due Il cardinal Robert Sarah si è recato ieri sera dal papa emerito Joseph Ratzinger. Sullo sfondo c'è il "libro gate" del Vaticano, che tanto ha fatto discutere nel corso della settimana. Ma tra i due autori, stando a quanto ripercorso dal porporato africano su Facebook, non c'è alcun "malinteso". Anzi, il duo conservatore continua a concordare sulla non opportunità di abolire il celibato sacerdotale. Molti, in specie nel mondo progressista, hanno provato a mettere in discussione l'effettiva condivisione del progetto librario da parte di Ratzinger. Quasi come se Sarah si fosse inventato tutto di sana pianta. Ma non è affatto così. E il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti lo ha dimostrato ... Leggi la notizia su ilgiornale

