Napoli-Fiorentina in tv oggi | orario d’inizio | programma | streaming | formazioni 18

Napoli – Fiorentina| Dove vedere l’anticipo delle 20 : 45 di sabato18 gennaio in diretta e streaming : La prima giornata di ritorno di Serie A continua con il match tra Napoli e Fiorentina. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Pesante sconfitta per il Napoli che perde fuori casa contro la Lazio con il risultato finale di 1 – 0 per i padroni di casa. Vittoria interna invece per la Fiorentina che batte la Spal per 1 – 0. Le due sconfitte consecutive hanno ...

Fiorentina a Napoli (sabato - ore 20 - 45 - Dazn) per vincere ancora. Torna Chiesa. Formazioni : La Fiorentina ora ci crede: eliminata l'Atalanta in Coppa Italia e battuta la Spal in campionato, i viola vanno a cercare la terza vittoria consecutiva a Napoli (sabato, ore 2045, diretta su Dazn). Obbiettivo che, fino a una settimana fa, sembrava folle utopia. Ora, invece, il clima è cambiato: Iachini e soprattutto i giocatori hanno trovato la convinzione nei loro mezzi, aspettando altri rinforzi dal mercato

Napoli-Fiorentina - i convocati di Gattuso : sorpresa Tonelli : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La società azzurra ha da poco ufficializzato l’elenco dei convocati per il match di Serie A in programma domani sera allo Stadio San Paolo contro la Fiorentina. A sorpresa, mister Gattuso torna a convocare Tonelli. L’ex Sampdoria starà in panchina per sopperire alle assenza di Koulibaly e Maksimovic, infortunati. Presenti anche i due nuovi acquisti Demme e Lobotka. Manca ancora Mertens. ...

Napoli Fiorentina - i convocati di Gattuso : out Mertens - c’è Lobotka : Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani sera contro la Fiorentina. Prima chiamata per Lobotka Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per il match di sabato sera contro la Fiorentina. Prima volta per Stanislav Lobotka mentre mancano dall’elenco sia Dries Mertens che Kalidou Koulibay. L’elenco completo. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis Difensori: Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, ...

Napoli-Fiorentina - Gattuso convoca Tonelli : Il Napoli ha appena ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro la Fiorentina. Il Napoli giocherà in casa, allo Stadio San Paolo. Gattuso torna a convocare Tonelli. Una pedina in più nella generale “moria” di difensori dell’ultimo periodo può sicuramente tornargli utile. Presenti in elenco, naturalmente, anche i due nuovi acquisti, Demme e Lobotka. Ecco i convocati per la partita: Meret, ...

La Fiorentina a Napoli con Cutrone e Chiesa - Boateng non convocato : Patrick Cutrone partirà titolare contro il Napoli. Iachini lo tiene ancora in ballottaggio con Vlahovic per affiancare in attacco Chiesa, che aveva riposato in Coppa Italia, ma il nuovo acquisto della Fiorentina dopo il gol all’esordio è nettamente favorito. La Fiorentina arriva al San Paolo di slancio dopo aver eliminato dalla coppa l’Atalanta, e a centrocampo conferma Benassi, Pulgar e Castrovilli, con Lirola e Dalbert sulle fasce. ...

Calcio Napoli - Gattuso : dobbiamo battere la Fiorentina - non pensiamo a Lazio e Juve : L’allenatore del Calcio Napoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i viola di domani al San Paolo: “Ci giochiamo tanto a livello mentale”. “Per noi è una gara molto importante, non pensiamo alla Lazio e alla Juve. dobbiamo dobbiamo portare a casa i tre punti”. Lo ha detto Rino Gattuso, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Sarà la ...

Napoli-Fiorentina - probabili formazioni Sky : David Ospina e Dusan Vlahovic dal primo minuto : La redazione di Sky ha proposto le sue probabili formazioni per il prossimo incontro tra Napoli e Fiorentina, in programma domani sera al San Paolo. Azzurri e toscani si sfideranno nella prima giornata del girone di ritorno del campionato. All’andata finì 4-3 per i partenopei. Nonostante l’arrivo di Patrick Cutrone, che ha già segnato in Coppa Italia, dovrebbe essere Dusan Vlahovic a guidare l’attacco degli ospiti ...

Napoli-Fiorentina - probabili formazioni Sportmediaset : Alex Meret titolare : La redazione di Sportmediaset ha idee abbastanza curiose e precise sulla formazione che Gennaro Gattuso schiererà per l’incontro Napoli e Fiorentina, in programma domani sera al San Paolo. Gli azzurri giocheranno contro una compagine che è stata in grado di battere l’Atalanta in Coppa Italia. L’innesto di Patrick Cutrone potrebbe cambiare la stagione dei toscani. Tra gli azzurri mancheranno i vari Mario Rui, Dries Mertens, ...

Napoli-Fiorentina - probabili formazioni Gazzetta : Sebastiano Luperto al posto di Mario Rui : La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse di Gennaro Gattuso in vista del big match tra Fiorentina e Napoli, in programma domani sera al San Paolo. Gli azzurri se la dovranno vedere con un squadra fresca di passaggio del turno in Coppa Italia. A differenza dei partenopei, i viola hanno superato a sorpresa una squadra tosta come l’Atalanta. La speranza degli azzurri è di riuscire a iniziare a racimolare punti utili per risalire ...

Serie A - Napoli-Fiorentina : probabili formazioni - pronostico e quote : Serie A, Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico e quote Allo Stadio San Paolo di Napoli, sabato 18 gennaio alle ore 20:45, giocheranno Napoli e Fiorentina. La partita sarà valevole per la 20esima giornata di Serie A. Il Napoli rimane ancora in grosse difficoltà: ora è undicesimo con 24 punti e giunge a questa nuova sfida dalla sconfitta in trasferta contro la Lazio per 1-0. Dall’arrivo di Gattuso i partenopei hanno ...

Napoli-Fiorentina in tv : orario diretta partita e dove vederla : Il campionato di Serie A 2019-2020 riparte dalla prima giornata del girone di ritorno e nell’anticipo di sabato sera il Napoli sarà impegnato allo stadio San Paolo di Fuorigrotta contro la Fiorentina. All’andata gli azzurri avevano vinto con un rocambolesco 4-3. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di domani. Come per ogni partita del sabato in quella fascia oraria, la diretta sarà in esclusiva su DAZN. Bisognerà collegarsi al sito ...

Napoli - Gattuso : “Con la Fiorentina vogliamo i 3 punti” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Grande attesa per il match tra Napoli e Fiorentina. La squadra partenopea è chiamata ad una settimana di fuoco: dopo la Viola ci saranno le gare contro Lazio (quarti di Coppa Italia) e Juventus. Di seguito le dichiarazioni del tecnico azzurro Gennaro Gattuso. “Abbiamo tre partite molto importanti in otto giorni, ma ora pensiamo solo alla Fiorentina perché sarà dura ma vogliamo i tre punti. Non ...

Napoli-Fiorentina - Gattuso : “Non penso alla Juventus - mi mancano tanti giocatori. Insigne? Serve responsabilità” : Napoli, Gattuso presenta in conferenza la sfida con la Fiorentina Gennaro Gattuso, allenatore dell’Inter, è... L'articolo Napoli-Fiorentina, Gattuso: “Non penso alla Juventus, mi mancano tanti giocatori. Insigne? Serve responsabilità” proviene da ForzAzzurri.net.