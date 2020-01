Napoli-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di sabato 18 gennaio 2020) Ventesima giornata di Serie A, l’ultimo anticipo del sabato è il match fra Napoli e Fiorentina. La partita si giocherà stasera alle 20.45 e sarà visibile su DAZN. Il match fra Napoli e Fiorentina è l’anticipo serale del sabato della ventesima giornata di Serie A. Il Napoli nel turno precedente è stato sconfitto a Roma … L'articolo Napoli-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

MarcoBovicelli : #Roma,primi contatti per #Politano: sondato già in caso di cessione di #Under, da battere la concorrenza di #Milan(… - C19official : Stasera si tifa Napoli, la Fiorentina deve iniziare la road to serie B - NicoSchira : Nei prossimi giorni nuovi contatti tra gli agenti di Sofyan #Amrabat e il #Napoli per trovare un accordo e formaliz… -