Modifiche alla legge elettorale? Lorsignori non vogliono (Di sabato 18 gennaio 2020) Modifiche alla legge elettorale? Lorsignori non vogliono – La Corte costituzionale ha bocciato il referendum che si proponeva di abrogare la legge elettorale vigente nella parte in cui prevede l’elezione di parlamentari col sistema proporzionale. Motivo: non si può abrogare una legge elettorale che, una volta modificata, non sia in grado di far eleggere i parlamentari. Balle. Il referendum proposto prevedeva l’abrogazione parziale, cioè solo l’abrogazione della parte proporzionale della legge elettorale. Esattamente come il referendum Segni, che invece fu accolto. La questione è una sola: la corte costituzionale è un organo politico, non un organo super partes. La maggioranza è condizionata dalla presenza dei cinque giudici nominati dal presidente della repubblica, scelti tra i suoi amici. E gli ultimi quattro presidenti sono stati eletti tutti dalla sinistra e ... Leggi la notizia su romadailynews

Russia - Putin chiede Modifiche alla Costituzione : si dimettono premier e governo : Il premier russo Dmitrij Medvedev e tutto il governo hanno rassegnato a sorpresa le dimissioni per permettere a Vladimir Putin di portare avanti le riforme costituzionali annunciate durante l'annuale discorso alla nazione davanti alle Camere riunite, che darebbero al Parlamento il potere di scegliere il primo ministro russo. "Dobbiamo offrire al nostro presidente l’opportunità di intraprendere le misure necessarie".Continua a leggere

Russia - Medvedev e il governo si dimettono. Putin annuncia Modifiche alla Costituzione : Il premier russo Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato le dimissioni. Lo riportano i media russi. Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il governo di Medvedev per il lavoro...

Governo lavora a Modifiche su decreti Sicurezza. Testo Pd alla Camera : La revisione dei due decreti Salvini in tema di migranti e sicurezza e' tra i temi che saranno al centro della verifica di Governo per il rilancio dell'agenda programmatica. E la questione potrebbe essere anche tra i piatti forti del conclave del Pd che si svolgera' la prossima settimana in provincia di Rieti, proprio per preparare il vertice di Governo che, pero', potrebbe slittare a dopo le regionali in Emilia e Calabria. Che la modifica dei ...

Toscana : legge sulla caccia - le Modifiche approvate dalla giunta regionale : Tra le principali modifiche che saranno apportate si trovano la possibilità per la Regione di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di alcune funzioni, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza ed ottimizzare le risorse

Manovra - ecco tutte le Modifiche approvate in Senato : dalla plastic tax ridotta alle spese sanitarie che restano detraibili per tutti : Tassa sulla plastic a più che dimezzata, quella sulle auto aziendali quasi annullata, per lo zucchero tutto rinviato a ottobre 2020. Mentre la norma sulla cannabis light è stata dichiarata inammissibile. La Manovra , pesantemente modificata durante l’esame in commissione Bilancio, è cambiata ancora all’approdo in aula visto che la presidente del Senato Elisabetta Alberta Casellati ha giudicato inammissibili una quindicina di modifiche e la ...

Manovra - le Modifiche approvate : rimborsi per bollette pazze - 12 milioni in più in 3 anni per la lotta alla violenza sulle donne : Aumentano le risorse a disposizione del piano straordinario per combattere la violenze sessuale e di genere. Un emendamento alla Manovra approvato d alla commissione Bilancio del Senato stanzia 12 milioni di euro in più spalmati su tre anni . Un’altra proposta di modifica che ha ricevuto il via libera prevede il rimborso agli utenti vittime delle cosiddette bollette ‘ pazze ’, con un ulteriore 10% in più a titolo di risarcimento. ...

Auto aziendali - Conte preannuncia « Modifiche sostanziali» alla stretta fiscale : Per il premier il settore Auto motive «riveste un rilievo strategico» per l'economia nazionale» e il Governo «intende affrontare questo passaggio così sensibile e cruciale per la nostra struttura industriale, con piena consapevolezza»

Maltempo - Fs : Modifiche alla circolazione sulla linea Roma-Nettuno : modifiche e rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Campo di Carne e Nettuno, linea Roma – Nettuno (FL8), a causa del Maltempo . Le abbondanti piogge che stanno imperversando nel Lazio hanno causato un movimento franoso che interessa anche uno dei due binari nei pressi di Marechiaro. Sul posto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Possibili pertanto rallentamenti nella circolazione , variazioni o limitazioni dell’offerta di ...

Domenica si corre la maratona di Torino : Modifiche alla viabilità : Domenica 24 novembre in città si svolgeranno tre manifestazioni sportive, la T–FAST 42 K, la maratona di Torino, la T-FAST

