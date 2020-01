Meteo, Toscana: codice giallo per vento forte fino alla mezzanotte del 19 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Il codice giallo che interesserà tutta la regione (ad esclusione della Versilia e della Romagna-Toscana) dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, domenica 19 gennaio Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Meteo, Toscana: codice giallo per vento forte fino alla mezzanotte del 19 gennaio - Valdarno24 : Forte vento in Toscana. E la Protezione Civile Regionale fa scattare l’allerta meteo gialla - zazoomblog : Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento - #Allerta #Meteo #Toscana: #codice -