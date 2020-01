Meteo BOLOGNA: FREDDO e VENTO sino a inizio settimana (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Meteo su BOLOGNA vedrà affluire aria fredda, con vivaci correnti da nord-est sia domenica che lunedì in un contesto di variabilità, ma senza fenomeni degni di nota. Ci saranno forti gelate notturne sino almeno a martedì. Domenica 19: nubi sparse, VENTOso a tratti. Temperatura da -3°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. VENTO: in media da Nord/Nord-Ovest 8 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. Lunedì 20: molto nuvoloso, VENTOso a tratti. Temperatura da -4°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1040 hPa, in aumento. VENTO: in media da Est/Nord-Est 12 Km/h, raffiche 44 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri. Martedì 21: poco nuvoloso. Temperatura da -3°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1042 hPa, in aumento. VENTO: in media da Nord-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Mercoledì 22: foschia. Temperatura da 0°C a 8°C. ... Leggi la notizia su meteogiornale

fmonaldi65 : RT @GianluigiFuturo: Buonasera Domani tutti in Piazza a Bologna con #6000sardine Andiamo sicuri il meteo dice che non piove. #facciamorete… - ERivetta : RT @GianluigiFuturo: Buonasera Domani tutti in Piazza a Bologna con #6000sardine Andiamo sicuri il meteo dice che non piove. #facciamorete… - Rinoberto61 : RT @GianluigiFuturo: Buonasera Domani tutti in Piazza a Bologna con #6000sardine Andiamo sicuri il meteo dice che non piove. #facciamorete… -