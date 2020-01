Lufthansa non vola più in Iran. Sospesi voli dopo il jet abbattuto (Di sabato 18 gennaio 2020) Almeno fino ad aprile la compagnia aerea tedesca Lufthansa non vole più verso l’Iran. La decisione presa per motivi di sicurezza. Motivi di sicurezza. Questa è l’attesa decisione di Lufthansa che ha deciso di sospendere fino almeno fine marzo tutti i voli diretti in Iran e zone limitrofe. Il gruppo tedesco lo ha comunicato in … L'articolo Lufthansa non vola più in Iran. Sospesi voli dopo il jet abbattuto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

meranerboomer : @brusinho5 @lufthansa @LH_InTouch Io ben 3 volte a/r sempre per gli Usa, uno peggio dell'altro e tieni conto che io… - brusinho5 : @meranerboomer @lufthansa @LH_InTouch Cavolo davvero! In realtà avevo già volato con loro e non ricordo di aver avu… - FabioGps_ : @brusinho5 @fiddlerxx @lufthansa @LH_InTouch Non farlo! È pericoloso -