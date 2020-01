LIVE Snowboard, PGS Rogla 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller difende il primato in classifica generale (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del PSG di Rogla – Il programma del PSG di Rogla Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova di Coppa del Mondo di Snowboard parallelo di Rogla (Slovenia). In programma oggi il classico PSG che tante gioie ha dato l’anno scorso all’Italia, quando fu teatro della vittoria di Edwin Coratti su quel Daniele Bagozza che proprio pochi giorni fa ha vinto, invece, in PSL a Bad Gastein (Austria). In casa Italia, ad ogni modo, la prima punta è sempre il veterano Roland Fischnaller, attuale leader della Coppa del Mondo di parallelo nonché di quella di specialità di PSG. Da non sottovalutare nemmeno Maurizio Bormolini, reduce dal secondo posto nel PSL di Bad Gastein. Gli avversari più temibili per gli azzurri sono il russo Sobolev, lo svizzero Caviezel e la coppia austriaca composta da Karl e Prommegger. Per ... Leggi la notizia su oasport

