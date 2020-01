Libera: “Una mobilitazione per far capire che il Rione Libertà è di tutti” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del coordinamento di Libera in vista della mobilitazione per il Rione Libertà. “Libertà. È il nome del Rione più popoloso della nostra città, ma anche di quello ritenuto più difficile, più emarginato, più complesso da vivere e che una certa parte della città di Benevento tende ad evitare o a vivere solo di passaggio. Eppure non c’è nome più bello e prezioso da dare ad una zona della propria città. Il Rione Libertà è stato scosso negli ultimi giorni da due operazioni delle Forze dell’Ordine: la prima denominata “Mercato rionale” ha portato all’arresto di nove persone accusate dei reati di illecita detenzione e spaccio continuato di stupefacenti proprio nel cuore del Rione, a via Pasquale Columbro nei pressi degli uffici della Regione Campania. La ... Leggi la notizia su anteprima24

