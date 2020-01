Lazio Sampdoria, i convocati di Inzaghi: out Cataldi c’è Correa (Di sabato 18 gennaio 2020) Lazio Sampdoria, la lista dei convocati di mister Inzaghi in vista del match in programma oggi all’Olimpico alle 15:00 Lazio e Sampdoria si sfideranno oggi nella gara in programma alle ore 15:00 all’Olimpico. Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha diramato questa mattina la lista dei convocati. Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva, Vavro Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Djavan Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

