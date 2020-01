La Regina impedirà a Megan ed Harry di portare Archie con loro? I tabloid tratteggiano lo scenario (Di sabato 18 gennaio 2020) La Regina potrebbe impedire al principe Harry e Meghan Markle di portare Archie a vivere in Canada. La Regina ha l’ultima parola su dove possa vivere il giovane Archie, grazie a una sorprendente regola di 300 anni fa, con il potenziale per sventare i piani di viaggio della coppia. L’annuncio di Meghan e Harry, per … L'articolo La Regina impedirà a Megan ed Harry di portare Archie con loro? I tabloid tratteggiano lo scenario NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

