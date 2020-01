I cani molecolari hanno trovato tracce biologiche di Samira El Attar (Di sabato 18 gennaio 2020) Uno degli attuali fatti di cronaca, è l’omicidio di Samira El Attar, la mamma scomparsa da Stanghella, un comune italiano in provincia di Parma, lo scorso 21 ottobre. Per la sua morte è stato accusato suo marito, che durante le indagini, è risultato essere un tipo violento. L’uomo avrebbe anche contribuito a ritrovare alcuni oggetti smarriti di Samira, in un campo del posto, facendo crescere dei sospetti alle forze dell’ordine. Dopo essere finito sulla lista degli indagati ed essere stato accusato di omicidio e occultamento di cadavere, Mohamed Barbri, 48enne, è scappato fuori dall’Italia. Gli agenti si sono dati subito da fare per rintracciarlo e alla fine è stato fermato in Spagna e condotto al carcere di Madrid, dove è attualmente detenuto. Poche ore fa è giunta la notizia ... Leggi la notizia su bigodino

PeterPa42216427 : #Quartogrado #quartogrades #mohamed Ai cani molecolari gli fa un baffo - Troy97935837 : #quartogrado ma i cani?siti cani bionici molecolari?!ha costano?!no mangiano caviale - delirioinHD : Sto caso sembra una barzelletta. Ma i cani molecolari li avete persi? #Quartogrado -