Haaland esordio con tripletta, tre gol in 23 minuti con il Borussia Dortmund (Di sabato 18 gennaio 2020) Erling Haaland ha esordito con il botto in Bundesliga. L'attaccante classe 2000 ha segnato una tripletta in Augsburg-Borussia Dortmund. Il norvegese entra in campo al 56' e dopo 183 secondi realizza il primo gol. In appena 23 minuti Haaland ha realizzato tre reti, e il Borussia ha vinto 5-3 fuori casa. Leggi la notizia su fanpage

OptaPaolo : 3 - Prima di Erling #Haaland, l'ultimo giocatore del Borussia Dortmund a segnare una tripletta all'esordio era stat… - BelpassoAlberto : RT @OptaPaolo: 3 - Prima di Erling #Haaland, l'ultimo giocatore del Borussia Dortmund a segnare una tripletta all'esordio era stato Pierre-… - InterRomania : RT @OptaPaolo: 3 - Prima di Erling #Haaland, l'ultimo giocatore del Borussia Dortmund a segnare una tripletta all'esordio era stato Pierre-… -