Gf Vip, Licia Nunez al veleno su Eva Grimaldi: "Cos'ha più di me? Solo gli anni" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Galici Licia Nunez torna sullo scontro con Imma Battaglia nella Casa e riceve una lettera d'amore da parte della sua attuale compagna C'è spazio anche per il racconto dell'amore di Licia Nunez durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4. L'occasione è stata l'intervento di Imma Battaglia da Barbara d'Urso a Domenica Live, dove la donna è tornata sulla storia con l'attrice dopo lo scontro avvenuto all'interno della Casa durante la seconda puntata. Tra le due c'è stato uno scontro molto acceso, del quale Licia Nunez ha parlato anche nei giorni successivi. Imma Battaglia ha commentato le parole della sua ex nel salotto festivo di Canale5 e ha utilizzato parole molto forti contro l'attrice, definita bugiarda dall'attivista. La moglie di Eva Grimaldi, tra le altre cose, ha dichiarato di non aver mai invitato la sua ex matrimonio. Tutti questi punti sono stati ... Leggi la notizia su ilgiornale

