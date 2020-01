Eventi, festa in piazza del Plebiscito per il Capodanno cinese (Di sabato 18 gennaio 2020) Una grande festa in piazza del Plebiscito tra danze del drago, esibizioni di arti marziali, laboratori di calligrafia, carta ritagliata e volo di aquiloni. Anche Napoli si prepara a festeggiare il Capodanno cinese, che il prossimo 25 gennaio saluterà l’inizio dell’Anno del Topo che, nella tradizione cinese, porterà innovazione e prosperità economica nel mondo. La manifestazione, che inizierà alle ore 11 del 25 gennaio nella principale piazza di Napoli, è organizzata dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, in collaborazione con il Comune di Napoli. Dopo il saluto delle istituzioni, della rettrice dell’Università Elda Morlicchio e della direttrice e della co-direttrice dell’Istituto Confucio, Paola Paderni e Feng Hui, la manifestazione si aprirà con la tradizionale danza del drago, alla quale ... Leggi la notizia su ildenaro

