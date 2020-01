Eminem rende omaggio ad Alfred Hitchcock con l'album "Music to be Murdered By" (Di sabato 18 gennaio 2020) Il nuovo album di Eminem, Music to be Murdered By, rende omaggio al maestro del cinema Alfred Hitchcock. Eminem ha voluto rendere omaggio ad Alfred Hitchcock con il suo nuovo album Music to be Murdered By, messo in vendita nella giornata di ieri a sorpresa e con più di un punto in contatto con l'esperienza Musicale del regista. Il maestro del cinema, nel 1985, aveva infatti inciso un album che conteneva brani come I'll Never Smile Again e I Don't Stand a Ghost of a Chance With You. La cover del nuovo album di Eminem ricrea alla perfezione quella realizzata per il progetto di Alfred Hitchcock e la foto utilizzata lo ritrae con la testa tra un'ascia e ... Leggi la notizia su movieplayer

