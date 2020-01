Due settimane per Huawei P30 Lite e Xiaomi Redmi Note 8T a condizioni agevolate con Vodafone (Di sabato 18 gennaio 2020) Abbiamo ancora due settimane di tempo per procedere con l'acquisto di un Huawei P30 Lite o di uno Xiaomi Redmi Note 8T a condizioni interessanti attraverso la compagnia telefonica Vodafone. Nei giorni scorsi abbiamo notato come Amazon ad inizio 2020 abbia calato le proprie pretese con il primo device, stando a quanto riportato tramite l'articolo in questione, ma oggi 18 gennaio voglio mostrarvi soluzioni alternative prorogate e rilanciate dall'operatore fino al prossimo 31 gennaio. Le proposte Vodafone di gennaio per Huawei P30 Lite Provando a concentrarci sui singoli brand, emerge ad esempio che gli utenti interessati ad un Huawei P30 Lite se lo potranno portare a casa pagando un anticipo di 39,99 euro, al quale dovremo aggiungere trenta rate da 6,99 euro al mese. Qualora l'utente dovesse decidere di puntare sull'addebito attraverso conto corrente, allora l'anticipo sarà di ... Leggi la notizia su optimaitalia

matteosalvinimi : Ma i sondaggi veri sono quelli che stiamo facendo girando in questi giorni l'Emilia-Romagna in lungo e in largo, e… - Solano_56 : Roma-Friedkin potrebbe a chiudere prima del Derby. Un dirigente di Friedkin a @ASRomaPress: 'Continua là due dilige… - Mnichetti1 : RT @La_manina__: La Lega voleva chiudere la campagna elettorale di #Borgonzoni nella piazza di Bibbiano ma, sorpresona, quello spazio era s… -