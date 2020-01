Crisi in Libia, Erdogan a 24 ore dal vertice di Berlino: «Se cade Tripoli, rischio terrorismo. L’Ue parli meno e lavori a passi concreti» (Di sabato 18 gennaio 2020) A poche ore dalla conferenza organizzata sotto l’egida dell’Onu, il presidente turco torna all’attacco della comunità internazionale sul suo ruolo in Libia. In un editoriale scritto dal sultano per il magazine online Politico, Erdogan punta il dito sull’occidente e sulla sua apatia nel risolvere il caos libico e mette in guardia l’Europa. «Fallire nel suo supporto al governo di accordo nazionale, sarebbe un tradimento dei suoi valori fondamentali», scrive Erdogan che sottolinea anche il rischio per Bruxelles di un’ondata di nuove violenze: «Se il governo “legittimo” di Tripoli, guidato da Fayez al Sarraj, dovesse cadere c’è il rischio di creare terreno fertile per il terrorismo». «La guerra civile libica serve da cartina di tornasole per l’Ue», continua il presidente turco. «I leader europei sosterranno l’ordine ... Leggi la notizia su open.online

