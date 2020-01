Colpi con cambio d’abito, preso rapinatore trasformista (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Era appostato a pochi metri dall’ingresso di una farmacia di Via Sotto il Monte a Pozzuoli. Calzava uno scaldacollo che gli copriva parte del volto e un cappellino marrone di lana. Impugnava con la mano destra una pistola argentata, con la sinistra un caricatore. Quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pozzuoli è transitata davanti alla farmacia, l’uomo ha nascosto arma e serbatoio in una falda del giubbino. Il movimento non è sfuggito ai militari che hanno immediatamente interrotto la marcia e raggiunto il malvivente. Dopo aver tentato inutilmente la fuga e opposto una forte resistenza, Joseph Kwame Okrah – 34enne di origini ghanesi già noto alle forze dell’ordine – è stato disarmato e poi perquisito. In un marsupio che nascondeva nel giubbino aveva semiautomatica calibro 8 “New Police” a salve, priva del ... Leggi la notizia su anteprima24

