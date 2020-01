Cecilia Rodriguez, in che rapporti è con Francesco Monte? Parla lei (Di sabato 18 gennaio 2020) Cecilia Rodriguez svela in quali rapporti è rimasta con gli ex, compreso Francesco Monte scaricato durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 4 Reclamava maggiore spazio in televisione. Eccola accontentata. Da mercoledì 22 gennaio Cecilia Rodriguez condurrà Ex On the Beach su MTV. Ma non sarà sola. Difatti, per questa nuova esperienza la affiancherà il fidanzato Ignazio Moser. Scoccata la scintilla dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2, gli innamorati condivideranno anche lo show basato, come lascia presagire il nome, su ex innamorati, costretti ad abitare sotto lo stesso tetto. E a proposito di ex, Cechu svela fra le pagine della rivista Mio se sente ancora gli ex fidanzati. Tra questi il più celebre è Francesco Monte, scaricato proprio durante il reality Mediaset. Un taglio netto Oggi anche Francesco è felicemente fidanzato con Isabella De Candia, conosciuta dopo aver frequentato ... Leggi la notizia su kontrokultura

