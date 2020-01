Bologna, avvelenarono 63enne per rubargli il bancomat: 2 arrestati (Di sabato 18 gennaio 2020) Valentina Dardari La coppia aveva fatto dodici prelievi dal conto dell’uomo, per un totale di 1.900 euro. La morte era avvenuta per arresto cardiaco a causa di troppi farmaci somministrati I carabinieri di San Lazzaro di Savena e della stazione di Granarolo Emilia, entrambi comuni in provincia di Bologna, hanno arrestato due persone accusate di aver avvelenato un uomo di 63 anni con l’intenzione di rubargli il bancomat e il telefonino, con premeditazione e in concorso morale e materiale tra loro. Il decesso della vittima sarebbe avvenuto in seguito a un arresto cardiaco, provocato con ogni probabilità da una eccessiva somministrazione di farmaci. Il cadavere del 63enne era stato ritrovato dopo circa una settimana dal giorno della denuncia della sua scomparsa da parte della moglie. I militari hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto verso una coppia di coniugi, ... Leggi la notizia su ilgiornale

