Bibbiano, la Questura chiede alle Sardine di lasciare la piazza a Matteo Salvini (Di sabato 18 gennaio 2020) Potrebbe essere la Lega di Matteo Salvini a spuntarla sul movimento delle Sardine per l'utilizzo della piazza di Bibbiano per il 23 gennaio prossimo, anche se a prenotare per primi quella piazza simbolo erano stati proprio Mattia Santori e gli altri leader delle Sardine.Quella piazza sembra di vitale importanza per la campagna elettorale di Matteo Salvini, che sui fatti di Bibbiano e gli affidi illeciti della Val D'Enza ha basato gran parte delle cartucce della sua propaganda politica. E proprio per tentare di togliere a Salvini quel palco, le Sardine erano intervenute in anticipo chiedendo, due settimane prima della Lega, l'autorizzazione in Prefettura.Ora, però, puntando sul fatto che le Sardine non sono un movimento politico, la Questura di Reggio Emilia avrebbe chiesto loro di rinunciare alla piazza per permetterne l'utilizzo a Matteo Salvini e alla Lega. Scrive oggi Il Fatto ... Leggi la notizia su blogo

fattoquotidiano : SARDINE SFRATTATE Dopo lo scontro con la Lega sul comizio di giovedì in Val d’Enza la Questura chiede di cambiare g… - giornalettismo : La questura di Reggio Emilia avrebbe chiesto alle #Sardine di lasciare la piazza di #Bibbiano alla #Lega per il com… - infoitinterno : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla alla Lega -