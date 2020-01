Australian Open 2020, Elisabetta Cocciaretto e una piccola luce nel buio del tennis femminile italiano (Di sabato 18 gennaio 2020) Elisabetta Cocciaretto e l’Australia si erano salutate con un filo di amarezza nel 2018. Le lacrime avevano rigato il volto della giovanissima tennista marchigiana, quando non fu capace di sfruttare due match-point nelle semifinali del torneo junior degli Australian Open di due anni fa. La sconfitta per mano della cinese di Taipei En Liang è qualcosa che la classe 2001 ancora ricorda chiaramente e dunque, tornando a Melbourne, le sensazioni erano un po’ contrastanti, lei che era al debutto assoluto nelle qualificazioni di uno Slam del circuito maggiore. Ebbene, la nostra portacolori, con una cavalcata a tratti inarrestabile, ha guadagnato l’accesso al main draw, diventando la più giovane italiana a esordire in uno Major dal 2001, quando fu Roberta Vinci (non una qualsiasi) a fare la sua prima apparizione allo US Open. A 18 anni e 11 mesi, dunque, la nativa di Ancona ... Leggi la notizia su oasport

