Aumento luce e gas: i consigli per non spendere di più (Di sabato 18 gennaio 2020) Lavaggi ragionatiLavastoviglie adatta alle reali esigenzeOcchio alla modalità Stand-byCaricatore solareIsolamento corretto: le finestreSottoporta adesivo GekoThomson Cali BKit per riscaldamento collettivoIsolamento corretto: il tettoPannello isolanteCronotermostato WiFi AvidsenTesta termostatica EmmetiRisparmiate acquaFiltro per rompigetto EquationMiscelatore per lavabo Espace cromatoDocetta Dale a tre gettiControllate il contratto della fornitura energeticaCondizionatore: sì o no?E luce fuLampadina LED Lexman luceTenete presenti le detrazioni fiscaliNegli ultimi mesi le bollette di luce e gas sono aumentate per le famiglie italiane, esattamente +2,6 per la luce e +3,9 per il gas. Colpa la riduzione della produzione di gas in Olanda e alcune misure restrittive che hanno reso meno agevole l’accesso ai gasdotti per il transito di gas in Europa. Recentemente si vocifera di presunti cali ... Leggi la notizia su vanityfair

