Wanda Nara Instagram, senza lingerie sotto la Torre Eiffel: «Sei pazzesca!» (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’affascinate Wanda Nara è stata scelta da Alfonso Signorini come la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 2020. La showgirl e procuratrice sportiva oltre ad incantare il pubblico da casa ogni giorno lascia senza parole anche i suoi followers. Wanda sa di essere una donna bellissima con un fisico mozzafiato e per questo spesso posta delle sue foto a dir poco mozzafiato. Non c’è nulla da fare, le basta davvero pochissimo per risultare irresistibile. Poche ore fa l’ultimo post su Instagram di Wanda Nara ha fatto completamente impazzire i suoi ammiratori. La showgirl senza lingerie sotto la Torre Eiffel è qualcosa di indescrivibile. Leggi anche –> Wanda Nara oltre la censura, senza veli in doccia e capezzoli in vista: «Po***grafica» Wanda Nara Instagram: senza lingerie sotto la Torre Eiffel La bellissima Wanda Nara ha deciso di lasciare tutti suoi numerosi ... Leggi la notizia su urbanpost

