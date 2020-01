Venerdì 17, perché questa data porta sfortuna? Piero Angela organizza la Giornata anti-superstizione ma il suo sito è in down (Di venerdì 17 gennaio 2020) È Venerdì 17: meglio stare in casa e non muoversi fino a domani. Il riflesso pavloviano nel paese di santi, poeti e iettatori, è d’obbligo. Ma perché sarebbero proprio il 17 e il Venerdì a portare così tanta sfortuna? Intanto sappiamo che nel mondo anglosassone si cerca di toccar ferro Venerdì 13, mentre in quello latino-americano ci si perde in gesti apotropaici martedì 13. Quindi il 17 come numero sfortunato e il Venerdì accoppiato come giorno infausto è una superstizione esclusivamente italiana. A sentire gli antichi greci, o meglio i seguaci di Pitagora, il disprezzo per il 17 era dovuto al fatto che come numero si trovava tra il 16 e il 18, numeri che rispecchiavano perfettamente la rappresentazione di quadrilateri 4×4 e 3×6. Nell’Antico Testamento, invece, il 17 del secondo mese risulta la data di inizio del diluvio universale. Nella Roma imperiale poi si usava scrivere ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

SilverMusicR : RT @DavideCiso: Seconda e ultima parte della puntata speciale dedicata ai cartoni animati degli anni 90, perché ogni venerdì dalle 14 alle… - lauriontheroof : RT @erredantes: Questo venerdì 17 non può che essere una splendida giornata perché finalmente esce la seconda stagione di #SexEducation. ht… - SorvegliataS : Si presenta senza preavviso, si offende perché non ho tempo e va via incazzato nero perché dopo la sua insistenza l… -