Valeria Bigella Instagram, “maledettamente fuori dalle regole”: «Assomigli a quei quadri d’autore» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Mette tutti d’accordo l’ultimo scatto social pubblicato su Instagram da Valeria Bigella: un ‘dipinto’ privo di imperfezioni a cui i followers non sanno quasi trovare le parole più appropriate. Ma le affermazioni lusinghiere non si fanno mancare, e il risultato è quello del ritratto di una diva d’altri tempi, piena di fascino e incanto. La bellezza della Bigella è emersa sin dalle sue prime apparizioni in tv, tra i salotti del dating-show di Canale 5 firmato Fascino. È stata Maria De Filippi a fornire a Valeria l’opportunità di farsi conoscere, ma dalla sua la trentatreenne sarda ha saputo bene come sfruttare l’occasione. Valeria Bigella Instagram, il primo piano è un ritratto incantevole Ricordata per la partecipazione a Temptation Island piuttosto che per il corteggiamento – e la scelta – di Gianfranco Apicerni a Uomini e Donne, Valeria si è fatta apprezzare, pian piano, non solo per ... Leggi la notizia su urbanpost

