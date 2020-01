Si accodava a chi aveva il Telepass: diecimila euro di pedaggio non pagati da automobilista romano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Circa diecimila euro di casello autostradale non pagato. È questo il conto per un romano di 36 anni, residente a Gaeta, secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera. L’uomo pensava di aver trovato il modo di non pagare il pedaggio, ma è stato scoperto dalle telecamere di sicurezza presenti ai caselli.Seguiva le auto dotate di Telepass e superava la barriera senza pagare il pedaggio. Uno stratagemma che gli ha consentito, almeno fino a pochi giorni fa, di evitare di versare (in tutto) una somma rilevante, calcolata in diecimila euro.Secondo il Corriere, l’automobilista usava un trucco semplice: si accodava alle macchine dotate di Telepass. In questo modo era facile non pagare quanto dovuto. La mossa, però, non è sfuggita ai casellanti: è stato beccato dalle telecamere di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

