Sergio Barzetti fa lo sformato di coste gratinate, la ricetta La prova del cuoco 17 gennaio 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sempre gran ricette a La prova del cuoco con Sergio Barzetti che ha proposto la ricetta dello sformato di coste gratinate. Le coste delle biete diventano il nostro sformato mentre la parte verde la frulliamo per ottenere il pesto utile in questa ricetta. Non perdiamo come sempre le ricette di Sergio Barzetti suggerita a La prova del cuoco. In pochi preparano le coste, cucinano le biete ma fanno benissimo. In particolare questa ricetta di Sergio Barzetti dello sformato di biete per La prova del cuoco è da provare. Non solo biete ma anche tanto formaggio e prosciutto, il sapore della salvia e poi il burro completano tutto. Ecco la ricetta da La prova del cuoco di oggi 17 gennaio 2020. LA ricetta DELLO sformato DI coste gratinate DI Sergio Barzetti PER LE RICETTE LA prova DEL cuoco Ingredienti: 3 cespi grandi di coste, 250 g prosciutto cotto, 150 g formaggio grattugiato, 400 g formaggio a ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

