Sardine, Santori propone il daspo per i social: “Chi diffonde odio sul web fuori da piattaforma” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il leader delle Sardine, Mattia Santori, lancia la proposta di una sorta di daspo per i social network, un sistema - magari da introdurre con la revisione dei decreti sicurezza - per espellere da Facebook e da altre piattaforme chi diffonde odio sul web: "Se qualcuno non è in grado di comportarsi nell'arena pubblica e di rispettare alcune regole non può entrare in quella comunità". Leggi la notizia su fanpage

