Sanremo, la nuova gaffe di Amadeus: "Le polemiche? Me ne frego" nuova gaffe del conduttore di Sanremo 2020 Amadeus che, per difendersi dagli attacchi di chi lo accusa di essere sessista, cita un motto fascista: "Le polemiche? Me ne frego". L'intento del presentatore, in realtà, era quello di citare il brano che il trapper Achille Lauro ha deciso di portare alla kermesse. Proprio il titolo della canzone di Lauro, "Me ne frego" per l'appunto, aveva suscitato già diverse polemiche con l'autore che era stato accusato, specialmente sui social, di inneggiare al fascismo. Critiche che ora molti utenti stanno rivolgendo nei confronti di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico della kermesse è tornato a parlare nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio durante gli ascolti dei brani di Sanremo riservati agli addetti ai lavori.

