Samira El Attar, trovate tracce biologiche e scarpe sospette (Di venerdì 17 gennaio 2020) Continuano le ricerche per ritrovare Samira El Attar, la mamma scomparsa lo scorso 21 ottobre. Sono state trovate le tracce biologiche e delle scarpe da ginnastica lungo la strada che costeggia via Gorzon Sinistro Inferiore, lo stesso luogo in cui il marito della donna scomparsa si è fermato in piena notte il giorno dopo la sua sparizione. Ora si attendono i risultati dai Ris di Parma. Samira El Attar è la mamma 43enne di origine marocchina residente a Stanghella in provincia di Padova. Dal 21 ottobre scorso si sono perse le sue tracce ma ora potrebbe esserci un colpo di scena perché i cani molecolari avrebbero trovato le tracce biologiche, forse appartenenti alla 43enne, sulla strada che costeggia via Gorzon Sinistro Inferiore. La stessa strada in cui Mohamed Barbri si era fermato per 3 ore in piena ... Leggi la notizia su bigodino

CronacaSocial : ?? Ci sono novità sul caso di Samir El Attar, la donna scomparsa a #Padova da mesi. Cosa si sa. LEGGI??… - Ross5716 : RT @francescatotolo: Arrestato in Spagna, a Madrid, il marito di Samira El Attar, la donna scomparsa da Padova il 21 ottobre 2019. Mohamed… - SMSNEWSOFFICIAL : A Quarto Grado il caso di Samira El Attar -