Rita Pavone torna a Sanremo: una vita di successi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rita Pavone torna a cantare per la quarta volta sul palco dell’Ariston nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, dopo 48 anni dall’ultima partecipazione in veste di concorrente. Rita Pavone, passato e presente sul palco dell’Ariston Rita Pavone nel 2017 ha ricevuto un premio alla carriera proprio sul palco dell’Ariston, lo stesso su cui tornerà a esibirsi tra pochi giorni, una scelta che ha scatenato non poche polemiche sui social. Politica a parte, Rita Pavone conduce una vita fatta di musica e di successi con 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Rita Pavone entra nelle classifiche di Gran Bretagna, Francia, Germania, Brasile e incide dischi in 7 lingue. Tra i suoi successi più noti La partita di pallone, Sul cucuzzolo, Come te non c’è nessuno, Il ballo del mattone e Datemi un martello, Ghegheghè, questi solo alcuni dei tormentoni diventati iconici per gran ... Leggi la notizia su thesocialpost

SelmaSaraiva : @InkSonoro Rita Pavone - SelmaSaraiva : RT @InkSonoro: I sondaggi di Sanremo 2020 ?? Conosciamo meglio il cast! Chi preferite tra Tosca e Rita Pavone? Scrivetemelo nei commenti ?? h… - Vera_Semprevera : RT @Sanremo_2020: #Amadeus : ?11 donne sul palco (POLEMICA) ?Rula Jebreal a Sanremo (POLEMICA) ?Rita Pavone tra i BIG (POLEMICA) ?BIG annun… -