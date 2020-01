Renzi su quanto dura il governo: “Non possiamo stare con Toninelli tutta la vita” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Matteo Renzi a un’intervista all’Avvenire ripete un concetto per lui molto importante, Italia Viva non sarà mai succube del M5S. Anzi Matteo Renzi sulla durata del governo specifica: “Questo lo vediamo dopo la verifica. Noi siamo per arrivare a fine legislatura, ma non ci possono chiedere di stare con Toninelli tutta la vita” Sulla possibile fusione Pd – M5S Matteo Renzi afferma che “Se Pd e 5 Stelle si vogliono sposare, è un loro diritto farlo. Noi abbiamo fatto questo governo solo per evitare i pieni poteri a Salvini. Siamo pronti a dare una mano, ma non a diventare giustizialisti per far piacere a Di Maio. Non accetterò che al Sud si diano sussidi senza creare i posti di lavoro che lo sblocco dei cantieri permetterebbe. Sa quante persone chiedono di lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza? È una follia”. Poi Matteo Renzi parla del ... Leggi la notizia su baritalianews

