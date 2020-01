Reggio Calabria, incidente sull’A2 tra Palmi e Gioia Tauro: morto pizzaiolo di 19 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tragico incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì lungo l’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: un ragazzo di diciannove anni, pizzaiolo di Gioia Tauro, ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato. Il giovane, Manuel Iannì il suo nome, è stato trovato privo di vita sull'asfalto. Feriti anche due carabinieri finiti con la loro auto contro il veicolo. Leggi la notizia su fanpage

PiazzapulitaLA7 : Voglio chiedere un francobollo per Bruno Ielo, un tabaccaio di Reggio Calabria, ucciso per non aver ceduto alle pre… - poliziadistato : #14gennaio Reggio Calabria 4 arresti per omicidio premeditato tentata estorsione rapina e tentato omicidio aggrava… - Serpi68 : «Il tabaccaio ucciso soltanto perché voleva lavorare» - Corriere della Calabria -