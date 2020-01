Rapina con sparatoria in un negozio, arrestato 28enne: il video del bandito in azione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA), coordinati dalla Procura della Repubblica – presso il Tribunale – di Nocera Inferiore (SA), hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto, di un uomo di 28 originario di Nocera Inferiore. La misura cautelare è scaturita da una articolata attività d’indagine portata avanti dagli investigatori nocerini, a seguito di una Rapina perpetrata durante il girono dell’epifania, nel comune di Nocera ai danni di un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi. Nel corso dell’azione delittuosa il malvivente ferì anche uno dei figli del titolare del negozio, che nell’intento di evitare la Rapina e difendere il padre, fronteggiò il Rapinatore che esplose nei suoi confronti un colpo di pistola, al fine di portare a compimento il gesto delittuoso. I Carabinieri, dai rilievi tecnico scientifici ... Leggi la notizia su anteprima24

