Narcos su Rai 4, anticipazioni delle puntate di sabato 18 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Narcos su Rai 4 prosegue la seconda stagione con le puntate 9 e 10, le ultime della seconda stagione. Continua il racconto della diffusione della droga in Colombia negli anni ‘80, attraverso il duplice punto di vista degli agenti della DEA Murphy e Peña, e di Escobar che da leader di un movimento politico e beniamino del popolo si trova ora impegnato a far perdere le sue tracce in questa seconda stagione. Due nuove puntate di Narcos in prima tv free arrivano su Rai 4 sabato 18 gennaio. Oggi si conclude la seconda stagione della serie, e la serie in se così come la conosciamo. Di Narcos esiste anche una terza stagione composta da 10 puntate che su Rai 4 andrà in onda da sabato 25 gennaio 2020. Episodio 2×09 – Nuestra Finca Pablo e Limón sono ancora in fuga, fino a quando giungono in una casa di campagna, dove trovano ospitalità. Il proprietario è il padre di Pablo, che lo ... Leggi la notizia su dituttounpop

