Meteo NAPOLI | finalmente cambia | RIECCO LA PIOGGIA nel weekend

Il Meteo su NAPOLI reggerà ancora soleggiato venerdì, poi entrerà in gioco una perturbazione che porterà qualche PIOGGIA o rovescio soprattutto nella giornata di sabato. Venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Sabato 18: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 6 mm. Temperatura da 9°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 14 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Domenica 19: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 8°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Est 15 Km/h, raffiche 48 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Lunedì 20: nubi sparse, molto ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione

