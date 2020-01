Marvel's Iron Man VR ha una nuova data di uscita ed è l'ennesimo rinvio di questi giorni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il gioco VR per PlayStation 4 che vi consente di vestire i panni di Tony Stark, ovvero Marvel's Iron Man VR, è stato posticipato, seguendo la scia di Cyberpunk 2077, oltre che ai giochi di Square Enix, Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers.Lo sviluppatore Camouflaj ha annunciato attraverso Twitter che il gioco è stato posticipato al 15 maggio, un ritardo di quasi due mesi e mezzo che garantiranno di offrire un prodotto che "soddisfi le aspettative dei giocatori".Il gioco per PlayStation 4 è stato annunciato all'inizio del 2019 e la sua uscita era stata originariamente prevista per la fine dell'anno. Utilizzando la realtà virtuale, Marvel's Iron Man VR avrebbe consentito ai giocatori di entrare in tutto e per tutto nei panni di Tony Stark.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

