Macron cerca di prendere i manifestanti per sfinimento (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo che nella scorsa settimana il governo della Francia, per voce dello stesso primo ministro Edouard Philippe, aveva paventato la possibilità di abbandonare l’idea di sottoporre all’approvazione del parlamento la proposta di legge sulla previdenza sociale, negli ultimi giorni Emmanuel Macron sembra essere tornato sui propri passi. Esattamente come il fronte dei manifestanti. Mentre per il governo francese è fondamentale alzare il limite dell’età pensionabile ed abolire i regimi fiscali che sono ancora presenti nel sistema pensionistico, i due punti cardini non sono condivisi dagli organi di rappresentanza di categoria. Dallo scorso 5 dicembre, buona parte del trasporto pubblico francese funziona a singhiozzo, con la protesta a rotazione portata avanti anche da altri settori del pubblico e dai trasportatori. Una sfida che però adesso potrebbe essere vinta proprio ... Leggi la notizia su it.insideover

