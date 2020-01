Liberamente Insieme: “Torrente Fusandola, Borrelli diffida Regione e comune di Salerno” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’Associazione Liberamente Insieme. “A seguito di esposto dell’associazione del 24 novembre scorso, in ordine alla edificazione in corso sull’alveo originario del torrente Fusandola, è intervenuto Angelo Borrelli, con una diffida del 14 gennaio. Il capo del Dipartimento della Protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha infatti chiesto alla Regione Campania, di “voler porre in atto le verifiche del caso, dando supporto al comune al fine di avviare una eventuale attività risolutiva della problematica… nelle more di quanto sopra, il Sindaco del comune di Salerno, quale autorità territoriale di protezione civile è invitato a vigilare le aree in rassegna, con l’eventuale supporto della Protezione civile regionale, in particolare in occasione di eventi metereologici ... Leggi la notizia su anteprima24

