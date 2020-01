La sardina di 20 anni con dislessia e sbeffeggiata da Salvini ha deciso: è querela (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vi dovevamo un aggiornamento a proposito del ragazzo di 20 anni che è stato oggetto della derisione di Salvini in questi giorni. Si tratta di una sardina che soffre di dislessia e che in queste ore ha replicato alle iniziative social del leader della Lega, come riportato da Giornalettismo: “Ora sono un uomo forte, Salvini non mi ferisce. Ma partirà una querela nei suoi confronti”. Articolo originale Sono accuse pesanti, che al momento non siamo in grado di confermare o smentire, quelle che arrivano direttamente dal PD nei confronti di Salvini. Nello specifico, il leader della Lega è stato criticato per aver pubblicato un video sui social in cui ha preso in giro una sardina di 20 anni. Il motivo? Sergio, il ragazzo coinvolto, una volta salito sul palco si sarebbe impappinato in alcune circostanze. Lo scopo del leader della Lega appare chiaro, con filmato ritagliato allo scopo ... Leggi la notizia su bufale

