La matematica roba da maschi? Colpa degli stereotipi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Presentati a Bressanone i primi risultati del progetto di ricerca GegaMath, coordinato dal prof. Giorgio Bolondi della Libera Università di Bolzano. L’obiettivo dello studio? Fotografare la situazione in Alto Adige e sostenere le Intendenze scolastiche nella progettazione di misure adatte a superare il gender gap nell’apprendimento della matematica nella scuola primaria e secondaria. In tutti i sistemi di valutazione dell’efficacia dei sistemi educativi – INVALSI in Italia, VERA in Germania o PISA per l’OECD – un dato è uniformemente presente: gli studenti maschi ottengono risultati migliori rispetto alle colleghe di sesso femminile. Questa differenza di genere si rivela ancor più accentuata nella Provincia di Bolzano, come confermano anche le prove cui hanno partecipato diversi istituti dell’Alto Adige: 24 punti nelle prove PISA 2015 contro un gap di 20 punti a livello ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

AnsaTrentinoAA : Scuola: matematica roba da maschi? Colpa degli stereotipi. Studio Libera Università di Bolzano analizza cause e sol…